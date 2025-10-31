Зеленский: Сегодня нет окружения в Покровске, наши силы контролируют ситуацию

Президент признал, что россияне есть в Покровске, но Силы обороны их уничтожают

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россиянам не удалось окружить украинские силы в Покровске Донецкой области, но ситуация в городе сложная. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в Украине, России, Европе и США разные карты реальных боевых действий.

"И в какой-то момент мы все это согласовываем, понимаем, где есть те или иные проблемы, а где есть те или иные манипуляции", – констатировал президент.

Зеленский отметил, что ситуация в Покровске сложная. Оккупанты сосредоточили на этом направлении около 170 000 личного состава.

По состоянию на утро пятницы изменений в Покровске нет. В городе есть оккупанты, однако Силы обороны их уничтожают.

"Идет серьезная битва за Покровск. Им поставили задачу взять этот Покровск, наш Покровск взять. Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять они Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют", – подчеркнул глава государства.

Президент уточнил, что окружения Сил обороны в городе нет, защитники контролируют ситуацию.

"Безусловно, там со всех сторон напряженная ситуация с врагом", – сказал Зеленский.

29 октября десантники сообщали, что Россия привлекла около 11 000 захватчиков для окружения Покровской агломерации.

30 октября в ДШВ сообщали, что россияне не закрепляются в районах Покровска, а периодически перемещаются, в том числе переодеваясь в гражданскую одежду.