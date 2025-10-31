Разведка начала штурмовую операцию в Покровске. Руководит лично Буданов – Суспильне

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Главное управление разведки начало десантную операцию в районах Покровска, которые Россия объявила "подконтрольными". Действиями руководит лично руководитель ГУР Кирилл Буданов, сообщает Суспильне со ссылкой на собеседников в Силах обороны.

Десантную операцию проводят авиация военной разведки и ее спецподразделения, задействованы несколько вертолетов. Штурмовики вошли в те районы Покровска, которые ранее российские генералы объявили "захваченными".

По словам собеседников, эти районы считаются стратегически важными для логистики украинских военных. Буданов якобы находится на месте и лично руководит ходом операции.

Перед этим журналист The Economist Оливер Карол опубликовал видео, на котором, как он сказал, зафиксирован якобы момент десантирования украинских спецназовцев. Вероятная цель операции – восстановить работу ключевых логистических линий.

Однако он подчеркнул, что не смог проверить правдивость этих кадров, и попросил относиться к ним критически.

Новое. Слышал, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление под Покровском, чтобы вновь открыть ключевые линии материально-технического снабжения. Видеоролики, которыми поделились со мной, якобы показывают сброс вертолета в районах, которые, как утверждает Россия, удерживает. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S - Оливер Кэрролл (@olliecarroll) 31 октября 2025 г