Разведка начала штурмовую операцию в Покровске. Руководит лично Буданов – Суспильне
ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Главное управление разведки начало десантную операцию в районах Покровска, которые Россия объявила "подконтрольными". Действиями руководит лично руководитель ГУР Кирилл Буданов, сообщает Суспильне со ссылкой на собеседников в Силах обороны.

Десантную операцию проводят авиация военной разведки и ее спецподразделения, задействованы несколько вертолетов. Штурмовики вошли в те районы Покровска, которые ранее российские генералы объявили "захваченными".

По словам собеседников, эти районы считаются стратегически важными для логистики украинских военных. Буданов якобы находится на месте и лично руководит ходом операции.

Перед этим журналист The Economist Оливер Карол опубликовал видео, на котором, как он сказал, зафиксирован якобы момент десантирования украинских спецназовцев. Вероятная цель операции – восстановить работу ключевых логистических линий.

Однако он подчеркнул, что не смог проверить правдивость этих кадров, и попросил относиться к ним критически.

штурмфронтПокровскКирилл Буданов