Разведка начала штурмовую операцию в Покровске. Руководит лично Буданов – Суспильне
Главное управление разведки начало десантную операцию в районах Покровска, которые Россия объявила "подконтрольными". Действиями руководит лично руководитель ГУР Кирилл Буданов, сообщает Суспильне со ссылкой на собеседников в Силах обороны.
Десантную операцию проводят авиация военной разведки и ее спецподразделения, задействованы несколько вертолетов. Штурмовики вошли в те районы Покровска, которые ранее российские генералы объявили "захваченными".
По словам собеседников, эти районы считаются стратегически важными для логистики украинских военных. Буданов якобы находится на месте и лично руководит ходом операции.
Перед этим журналист The Economist Оливер Карол опубликовал видео, на котором, как он сказал, зафиксирован якобы момент десантирования украинских спецназовцев. Вероятная цель операции – восстановить работу ключевых логистических линий.
Однако он подчеркнул, что не смог проверить правдивость этих кадров, и попросил относиться к ним критически.
Новое. Слышал, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление под Покровском, чтобы вновь открыть ключевые линии материально-технического снабжения. Видеоролики, которыми поделились со мной, якобы показывают сброс вертолета в районах, которые, как утверждает Россия, удерживает. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S- Оливер Кэрролл (@olliecarroll) 31 октября 2025 г
- 27 октября в ДШВ сообщили, что россияне не контролируют полностью ни один из районов Покровска, и показали видео из города.
- 29 октября военные сообщили, что на оцепление Покровска и агломерации россияне собрали около 11 000 оккупантов, и показали возможный план врага.
- Зеленский 31 октября признал, что россияне есть в Покровске, но окружения ВСУ там нет. Силы обороны контролируют ситуацию в городе. Перед этим Генштаб сообщал, что в Покровск просочились около 200 оккупантов, но ВСУ не дают им продвигаться к центру.
