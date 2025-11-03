Обороною Покровська командує Сирський, основні зусилля росіян на цьому місті, заявив Зеленський
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Основні зусилля окупантів зосереджені у Покровську Донецької області – обороною цього міста зараз керує безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
Він повідомив, що у Покровську тривають бої: там знаходиться від 260 до 300 окупантів, але продовжуються зачистки.
Глава держави зауважив, що 50% всіх російських керованих авіабомб, які зараз застосовують на полі бою, припадають на саме на Покровськ, й 26-30% усіх бойових дій на фронті відбуваються саме у цьому місті
Обороною міста займається головком ЗСУ Сирський, який перебуває на полі бою, додав президент.
