Обороною Покровська командує Сирський, основні зусилля росіян на цьому місті, заявив Зеленський

Основні зусилля окупантів зосереджені у Покровську Донецької області – обороною цього міста зараз керує безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Він повідомив, що у Покровську тривають бої: там знаходиться від 260 до 300 окупантів, але продовжуються зачистки.

Глава держави зауважив, що 50% всіх російських керованих авіабомб, які зараз застосовують на полі бою, припадають на саме на Покровськ, й 26-30% усіх бойових дій на фронті відбуваються саме у цьому місті

Обороною міста займається головком ЗСУ Сирський, який перебуває на полі бою, додав президент.

  • В обід 3 листопада 7 корпус ДШВ повідомив, що у Покровську триває операція із зачищення від російських окупантів. У Мирнограді ситуація напружена, але не загрозлива.
  • Тим часом Сирський наказав посилити підрозділи в Донецькій області особовим складом та озброєнням, зокрема безпілотниками.
