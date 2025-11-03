Сирський наказав посилити Донецьку область військами й озброєнням, зокрема дронами
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав посилити підрозділи в Донецькій області особовим складом та озброєнням, зокрема безпілотниками. Про це рішення він повідомив у соціальних мережах.
Головком продовжує роботу у регіоні, зокрема в смузі відповідальності сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях про поточну ситуацію та нагальні потреби.
"Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами", – написав Сирський.
Він додав, що Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі. Вони і далі звільняють та зачищають території, що змушує росіян розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.
За словами головкома, минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, майже 249 квадратних кілометрів зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп.
- Станом на вечір 1 листопада Сирський повідомив, що оточення та блокування Покровська й Мирнограда немає, залучено спецпризначенців до операції.
- У ДШВ повідомили, що в Покровську вдалося покращити тактичне положення у декількох кварталах.
