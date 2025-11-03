Сирський наказав посилити Донецьку область військами й озброєнням, зокрема дронами

ЗСУ розпорошують сили окупантів, щоб вони не концентрувалися на Покровську, заявив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав посилити підрозділи в Донецькій області особовим складом та озброєнням, зокрема безпілотниками. Про це рішення він повідомив у соціальних мережах.

Головком продовжує роботу у регіоні, зокрема в смузі відповідальності сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях про поточну ситуацію та нагальні потреби.

"Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами", – написав Сирський.

Він додав, що Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі. Вони і далі звільняють та зачищають території, що змушує росіян розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

За словами головкома, минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, майже 249 квадратних кілометрів зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп.