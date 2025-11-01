Українські захисники покращили тактичне положення у декількох кварталах Покровська Донецької області, повідомив сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у дописі про ситуацію у місті станом на 15:00 1 листопада.

"Ситуація в Покровську залишається складною та динамічною. У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста", – йдеться у публікації.

У корпусі повідомили, що Сили оборони збільшують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи різні способи переміщення військових, а водночас захисники працюють над рішеннями з блокування логістики Росії з подальшим її перерізанням.

Також військові розповіли про успішне десантування захисників у районі Покровська, зазначивши, що це була складна операція, яка вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони.

Напередодні, 31 жовтня, співрозмовники Суспільного у Силах оборони повідомили, що Головне управління розвідки почало десантну операцію в районах Покровська, які Росія оголосила "підконтрольними", й що діями керує особисто глава відомства Кирило Буданов. Наступного дня джерела медіа спростували заяви РФ про нібито знищення захисників, які висадились з гелікоптера, й повідомили про продовження операції.

В умовах безпосередньої загрози з боку окупантів, було необхідно створити усі умови для безпечного прольоту борту та висадки військових – для цього були залучені, зокрема, підрозділи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвідки, а також з'єднання безпілотних систем, розповіли у сьомому корпусі.

Захисники також повідомили про втрати окупантів: "Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян. Загалом у жовтні у смузі відповідальності сьомого корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу". Нарощуємо можливості для протидії дронам-камікадзе. Лише за останню добу Сили оборони збили п'ять"шахедів" та одну "Герань".