Украинские защитники улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровская Донецкой области, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в сообщение о ситуации в городе по состоянию на 15:00 1 ноября.

"Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной. В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", – говорится в публикации.

В корпусе сообщили, что Силы обороны увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя различные способы перемещения военных, а в то же время защитники работают над решениями по блокированию логистики России с последующим ее перерезанием.

Также военные рассказали об успешном десантировании защитников в районе Покровска, отметив, что это была сложная операция, которая требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны.

Накануне, 31 октября, собеседники Общественного в Силах обороны сообщили, что Главное управление разведки начало десантную операцию в районах Покровска, которые Россия объявила "подконтрольными", и что действиями руководит лично глава ведомства Кирилл Буданов. На следующий день источники медиа опровергли заявления РФ о якобы уничтожении защитников, которые высадились с вертолета, и сообщили о продолжении операции.

В условиях непосредственной угрозы со стороны оккупантов, было необходимо создать все условия для безопасного пролета борта и высадки военных – для этого были привлечены, в частности, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также соединения беспилотных систем, рассказали в 7 корпусе.

Защитники также сообщили о потерях оккупантов: "Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян. Всего в октябре в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 – "вышли из строя". Наращиваем возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны сбили 5 "шахедов" и 1 "Герань".