Разведка опровергла заявления РФ об "уничтожении" десантников ГУР в Покровске – Суспільне

Стабилизационные действия под руководством Буданова "в определенном районе" Покровска продолжаются, заявил собеседник медиа в ГУР

Иллюстративное фото: ГУР

Операция по стабилизации ситуации в Покровске с участием военной разведки продолжается, заявление военного руководства РФ о якобы уничтожении украинского десанта в городе не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на источники в Главном управлении разведки сообщило Суспільне.

По словам собеседника, продолжаются стабилизационные действия под руководством начальника ГУР Кирилла Буданова "в определенном районе" Покровска.

"Информация о якобы уничтожении украинского десанта является очередной российской провокацией и работой российской пропаганды, является ложью, как и все предыдущие сообщения [главы Генерального штаба Собирательных сил РФ] Валерия Герасимова о якобы окружении и захвате украинского города", – добавил он.

Ранее, 1 ноября, российское Министерство обороны заявило, что в районе Покровска якобы была сорвана попытка десанта спецназовцев ГУР. Оккупанты заявили о якобы уничтожении всех 11 защитников, которые высадились с вертолета.

Накануне, 31 октября, собеседники Суспільного в Силах обороны сообщили, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска, которые Россия объявила "подконтрольными", и что действиями руководит лично генерал-лейтенант Буданов.

Украинский аналитический проект Deepstate по состоянию на последний день октября фиксировал, что часть Покровска находится под контролем РФ, но большая часть города – в серой зоне.

Карта: Deepstate

