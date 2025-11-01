Розвідка спростувала заяви росіян про "знищення" десантників ГУР у Покровську – Суспільне
Операція зі стабілізації ситуації у Покровську за участі воєнної розвідки триває, заява військового керівництва РФ про нібито знищення українського десанту у місті не відповідає дійсності. Про це з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки повідомило Суспільне.
За словами співрозмовника, продовжуються стабілізаційні дії під керівництвом начальника ГУР Кирила Буданова "у визначеному районі" Покровська.
"Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення [глави Генерального штабу Збираних сил РФ] Валерія Герасимова про начебто оточення і захоплення українського міста", – додав він.
Раніше, 1 листопада, російське Міністерство оборони заявило, що у районі Покровська нібито було зірвано спробу десанту спецпризначенців ГУР. Окупанти заявили про буцімто знищення всіх 11 захисників, що висадились з гелікоптера.
Напередодні, 31 жовтня, співрозмовники Суспільного у Силах оборони повідомили, що ГУР почало десантну операцію в районах Покровська, які Росія оголосила "підконтрольними", й що діями керує особисто генерал-лейтенант Буданов.
Український аналітичний проєкт Deepstate станом на останній день жовтня фіксував, що частина Покровська перебуває під контролем РФ, але більша частина міста – у сірій зоні.
- Того ж дня президент Зеленський розповів, що загарбникам не вдалося оточити українські війська у Покровську, але ситуація в місті є складною.
