Окружения и блокирования Покровска и Мирнограда нет, привлечены спецназовцы – Сырский

Главком ВСУ сообщил, что в Покровске работают сводные группы Сил спецопераций, ВСП, СБУ, и других частей Сил обороны, в частности ГУР

Фото: Telegram Александра Сырского

Россияне не окружили и не блокировали Покровск и Мирноград, к уничтожению и вытеснению оккупантов привлечены спецназовцы, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы на этом направлении.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", – рассказал военачальник.

Он рассказал, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению захватчиков из Покровска: "основная тяжесть" лежит на плечах подразделений ВСУ, в том числе операторов беспилотных систем и штурмовых подразделений.

Также, добавил Сырский, по его распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, Службы безопасности Украины и других частей Сил обороны, в том числе Главного управления разведки.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса", – отметил главком.

В то же время, рассказал он, защитники продолжают освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе и держат Покровск и Мирноград.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate (синее – освобождено недавно, зеленое – освобождено ранее)

Карта: Deepstate

"Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач" – рассказал Сырский.

Он добавил, что оборону этой агломерации поддержат дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в том числе беспилотными системами и средствами БпЛА.