Сырский приказал усилить Донецкую область войсками и вооружением, в том числе дронами

ВСУ распыляют силы оккупантов, чтобы они не концентрировались на Покровске, заявил главком

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал усилить подразделения в Донецкой области личным составом и вооружением, в частности беспилотниками. Об этом решении он сообщил в социальных сетях.

Главком продолжает работу в регионе, в частности в полосе ответственности седьмого корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах о текущей ситуации и насущных потребностях.

"Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки. Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами", – написал Сырский.

Он добавил, что Силы обороны увеличивают давление на Добропольском выступе. Они продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет россиян распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

По словам главкома, за прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 квадратных километров, почти 249 квадратных километров зачищено от российских диверсионно-разведывательных групп.