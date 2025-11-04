Окружения Покровска нет, логистика затруднена, но обеспечивается – ВСУ

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать российские ДРГ, которые попали в город

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Окружения Покровска Донецкой области нет, хотя логистика затруднена. Об этом сообщила группировки войск "Восток", комментируя ситуацию в городе по состоянию на вечер вторника, 4 ноября.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций. По состоянию на 19:00 украинские защитники уже остановили 23 атаки.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех подразделений Сил безопасности и обороны.

"Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается", — заверили в ВСУ.

Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских диверсионно-разведывательных групп. Привлечены операторы Сил беспилотных систем, штурмовые подразделения.

Также в городе работают группы Сил специальных операций, Военная служба правопорядка, Служба безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

31 октября стало известно, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска. Ею руководит лично Буданов.

1 ноября российское Минобороны заявило, что в районе Покровска якобы была сорвана попытка десанта спецназовцев ГУР. Однако это фейк и очередная российская провокация.

Сырский подчеркнул, что россияне не окружили и не блокировали Покровск.

3 ноября в Покровске продолжалась зачистка от россиян. На севере города удалось остановить расширение присутствия россиян и не допустить перерезания дороги.