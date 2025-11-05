Штурмовики "Скалы" подняли флаг на горсовете Покровска. Здание под контролем ВСУ – видео
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Подробности рассказали в полку и показали видео работы.
По словам военных, россияне распространили пропаганду о "полном контроле" над городом и вывесили свой флаг на здании горсовета. Однако бойцы 210-го и 1-го штурмовых батальонов зачистили здание от врага и вернули украинский флаг.
Операция осуществлялась в два этапа: сначала были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения. После чего военные взялись за реализацию плана.
Машина военных была повреждена взрывчаткой, однако они смогли зайти в город. Две группы двигались по улицам с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути они ликвидировали, сообщили военные. Одна из групп попала в засаду, но дроны обезвредили врага.
"Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который находился внутри здания. Оно находится под украинским контролем", – рассказали в полку.
По словам военных, некоторые движения российских оккупантов по Покровску есть, но противник "уничтожается с большой скоростью". В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.
- 31 октября стало известно, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска. Ею руководит лично Буданов.
- Сырский подчеркнул, что россияне не окружили и не блокировали Покровск.
- 3 ноября в Покровске продолжалась зачистка от россиян. На севере города удалось остановить расширение присутствия русских и не допустить перерезания дороги.
- 4 ноября в ВСУ заявили, что окружения Покровска нет, логистика усложнена, но обеспечивается.
