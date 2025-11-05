Штурмовики "Скалы" подняли флаг на горсовете Покровска. Здание под контролем ВСУ – видео

Здание горсовета Покровска было зачищено от российских солдат, в город заводят подразделения Сил обороны

Флаг Украины на горсовете Покровска (скриншот видео)

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Подробности рассказали в полку и показали видео работы.

По словам военных, россияне распространили пропаганду о "полном контроле" над городом и вывесили свой флаг на здании горсовета. Однако бойцы 210-го и 1-го штурмовых батальонов зачистили здание от врага и вернули украинский флаг.

Операция осуществлялась в два этапа: сначала были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения. После чего военные взялись за реализацию плана.

Машина военных была повреждена взрывчаткой, однако они смогли зайти в город. Две группы двигались по улицам с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути они ликвидировали, сообщили военные. Одна из групп попала в засаду, но дроны обезвредили врага.

"Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который находился внутри здания. Оно находится под украинским контролем", – рассказали в полку.

По словам военных, некоторые движения российских оккупантов по Покровску есть, но противник "уничтожается с большой скоростью". В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.