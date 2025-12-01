ДШВ: Удари росіян ускладнюють логістику та маневри біля Покровська, але оточення нема – відео

У Мирнограді складнощі із постачанням, водночас у військових є основні й альтернативні маршрути для ротації

Військові (Фото: 7 корпус швидкого реагування ДШВ / Facebook)

Ворог і далі атакує логістичні шляхи в районі Покровська, але українські військові не вважають це ознакою оточення. Про це йдеться в повідомленні сьомого корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

В жовтні військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання. Ворожі обстріли загрожують логістичним маршрутам та ускладнюють постачання і маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів.

"Однак українські військові виявляють й уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення", – йдеться в повідомленні.

Ворог і далі втрачає особовий склад у міських боях. У листопаді українські військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Знищено 140 одиниць авто- та мототранспорту, сім бойових броньованих машин і три танки, збито 3220 ворожих БпЛА всіх видів.

Втрати російських окупантів лише в Покровську за минулий місяць досягли 519 ліквідованих та 131 пораненого. Це співмірно з чисельністю цілого батальйону.

У Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації, яка проводилась нещодавно.