ДШВ: Удари росіян ускладнюють логістику та маневри біля Покровська, але оточення нема – відео
Ворог і далі атакує логістичні шляхи в районі Покровська, але українські військові не вважають це ознакою оточення. Про це йдеться в повідомленні сьомого корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
В жовтні військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання. Ворожі обстріли загрожують логістичним маршрутам та ускладнюють постачання і маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів.
"Однак українські військові виявляють й уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення", – йдеться в повідомленні.
Ворог і далі втрачає особовий склад у міських боях. У листопаді українські військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Знищено 140 одиниць авто- та мототранспорту, сім бойових броньованих машин і три танки, збито 3220 ворожих БпЛА всіх видів.
Втрати російських окупантів лише в Покровську за минулий місяць досягли 519 ліквідованих та 131 пораненого. Це співмірно з чисельністю цілого батальйону.
У Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації, яка проводилась нещодавно.
- 27 листопада сьомий корпус ДШВ повідомив, що у Покровську Сили оборони стримують ворога від подальшого просування, тривають рейди для знищення росіян.
- Несприятливі погодні умови ускладнили операцію українських захисників у Покровську, проте вони протидіють російським загарбникам.
- 27 листопада Сирський повідомив, що упродовж тижня у місті Покровськ Донецької області проведено пошук і знищення окупантів на території близько 11,5 квадратних кілометрів.
