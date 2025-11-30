Командующий ДШВ раскритиковал заявления о "потере" Покровска: У нас война, вы этим вредите

Олег Апостол (Фото: 95 ОДШБр)

Заявления о том, что Покровск "потерян" или якобы окружен россиянами – вредят военным на фронте и демотивируют их. Об этом заявивший командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.

Он привел пример, что в информационном пространстве интенсивно обсуждается тема вокруг боев в Покровске. Иногда звучат заявления о том, что город якобы уже захвачен россиянами, но в такие моменты у военных "возникают вопросы".

"Я военный и я не понимаю для чего вы это делаете... Вы влияете на наших подчиненных, на командное звено низкое, которые там стоят в обороне... Тот человек, который кричал, что Покровск потерян, где? Какие его действия: он извинился или должен извиниться, или закрыться? У нас война и вы своими действиями немного вредите нашим действиям", – подчеркнул командующий ДШВ.

На данный момент Покровск держится, подчеркнул генерал.

Также он подробно объяснил относительно российских флагов, которые оккупанты вешают в отдельных районах или населенных пунктах в знак "захвата". По словам Апостола, это не означает, что враг действительно господствует в этой местности.

"Если вы видите, что поднимают флаг где-то в селе, это не значит, что этот населенный пункт захвачен. Потому что забежал военнослужащий, поднял флаг и потом умер через два часа или через полдня. Мы флаги вешать не будем, но определенные районы Покровска есть под нами уже", – подчеркнул бригадный генерал.