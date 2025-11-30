Командувач ДШВ розкритикував заяви про "втрату" Покровська: У нас війна, ви цим шкодите

Заяви про Покровськ впливають на військових, які виконують завдання безпосередньо на цьому напрямку

Олег Апостол (Фото: 95 ОДШБр)

Заяви про те, що Покровськ "втрачений" або нібито оточений росіянами, шкодять військовим на фронті та демотивують їх. Про це заявив командувач Десантно-штурмовими військами Олег Апостол.

Він навів приклад, що в інформаційному просторі інтенсивно обговорюється тема навколо боїв у Покровську. Інколи звучать заяви про те, що місто нібито вже захоплене росіянами, але в такі моменти у військових "виникають питання".

"Я військовий, і я не розумію, для чого ви це робите... Ви впливаєте на наших підлеглих, на командну ланку низьку, які там стоять в обороні... Та людина, яка кричала, що Покровськ втрачений, де? Які його дії: він вибачився, чи має вибачитися, чи закритися? У нас війна, і ви своїми діями трохи шкодити нашим діям", – наголосив командувач ДШВ.

На цей момент Покровськ тримається, наголосив генерал.

Також він детально пояснив щодо російських прапорів, які окупанти вішають в окремих районах або населених пунктах на знак "захоплення". За словами Апостола, це не означає, що ворог справді панує в цій місцевості.

"Якщо ви бачите, що підіймають прапор десь у селі, це не означає, що цей населений пункт захоплений. Тому що забіг військовослужбовець, підняв прапор і потім вмер через дві години чи через пів дня. Ми прапори вішати не будемо, але певні райони Покровська є під нами уже", – наголосив бригадний генерал.