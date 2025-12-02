Путіну знову доповіли про "взяття" українських міст. У Центрі при РНБО пояснили тактику Росії
Російський диктатор Володимир Путін вчергове заслухав доповіді своїх військових про нібито окупацію низки українських міст. Однак тактика загарбників з тиском на передовій й "гучними заявами" спрямована на Захід й вплив на перемовний процес, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами – все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії", – зауважив він.
Коваленко зазначив, що станом на вечір 1 грудня частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони, а також росіяни не захопили Куп'янськ, проте брехали про це.
"Важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил", – підсумував керівник ЦПД.
Раніше російські пропагандисти написали, що Путін відвідав один з командних пунктів Об'єднаного угруповання військ РФ. Зокрема, диктатору доповіли про нібито окупацію Покровська та Вовчанська.
Український аналітичний проєкт Deepstate не фіксує повного контролю РФ над цими населеними пунктами, як і над Куп'янськом:
- 27 листопада речник Угруповання Об'єднаних сил повідомив, що Росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська на Харківщині – у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень й нормального постачання. У Вовчанську ситуація гірша через зруйноване місто, однак про повне його захоплення не йдеться.
- 1 грудня 7 корпус ДШВ повідомив, що ворог і далі атакує логістичні шляхи в районі Покровська, але українські військові не вважають це ознакою оточення.
- Президент Зеленський повідомив, що захисники зачистили майже всіх окупантів з Куп'янська.
Коментарі (0)