Путіну знову доповіли про "взяття" українських міст. У Центрі при РНБО пояснили тактику Росії

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін вчергове заслухав доповіді своїх військових про нібито окупацію низки українських міст. Однак тактика загарбників з тиском на передовій й "гучними заявами" спрямована на Захід й вплив на перемовний процес, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами – все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії", – зауважив він.

Коваленко зазначив, що станом на вечір 1 грудня частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони, а також росіяни не захопили Куп'янськ, проте брехали про це.

"Важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил", – підсумував керівник ЦПД.

Раніше російські пропагандисти написали, що Путін відвідав один з командних пунктів Об'єднаного угруповання військ РФ. Зокрема, диктатору доповіли про нібито окупацію Покровська та Вовчанська.

Український аналітичний проєкт Deepstate не фіксує повного контролю РФ над цими населеними пунктами, як і над Куп'янськом:

Мапа: Deepstate

