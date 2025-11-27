"Путін уродив абсолютну маячню". У ЗСУ відповіли щодо Куп'янська та Вовчанська

У Куп'янську захисники перерізали комунікації росіян, а у Вовчанську є повільне просування окупантів, але ЗСУ зберігають позиції, заявив Трегубов

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська на Харківщині – у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень й нормального постачання. У Вовчанську ситуація гірша через зруйноване місто, однак про повне його захоплення не йдеться. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Журналістка запитала про "переможні" заяви росіян щодо Куп'янська та Вовчанська. Вона зауважила, що, зі слів загарбників про перше місто, її співрозмовники сміються й зазначають, що в ньому залишилось декілька груп "недобитків", яких поки що не вдалося знешкодити, оскільки ті прикриваються цивільними.

Речник відповів, що у росіян в Куп'янську "історія смішна": окупанти мали спроби просування, й на початок листопада ті здавалися перспективними.

"Вони [загарбники] проходили в центр, намагалися йти на південь, але досить-таки ефективно вдалося перерізати їм комунікації за допомогою ударів дронів", – зауважив військовий.

Через це, додав він, групи РФ у місті не можуть отримувати ані поповнення, ані нормально одержувати боєприпаси та навіть харчування: "Ну, їм кидають дронами, але що ті дрони [здатні зробити], скільки вони унесуть".

Фактично, у Куп'янську залишились розрізнені групи загарбників – тиждень тому (17-23 листопада), за перехопленнями зв'язку, було близько 40 осіб у таких формуваннях на півночі міста, розповів Трегубов.

Військовий зазначив, що "викурювати" окупантів звідти важко, через те що там залишаються цивільні жителі й активно діють російські безпілотники.

"Себто іронія в тому, що вони ще на початку листопада забрехалися. Спочатку локальні командири у звітах на [начальника Генерального штабу РФ] Герасимова, потім Герасимов у звітах на [диктатора РФ] Путіна. І вже Путін особисто в ефірах уродив абсолютну бредятину [маячню] на кшталт, що там оточено місто, там 15 оточених на Куп'янському-Вузловому [українських] батальйонів", – розповів речник.

Він зауважив, що площа Куп'янська-Вузлового (селища під містом Куп'янськ) становить лише 4 квадратні кілометри – й стільки підрозділів фізично не могло б там розміститися.

Водночас Трегубов додав, що у Вовчанську ситуація "насправді гірше".

"У Вовчанську гірше, бо там просто зруйноване місто і росіяни там таки просуваються. Вони це роблять дуже повільно, реально там, по метру, але лізуть", – пояснив військовий.

Однак він наголосив, що про повне захоплення міста росіянами не йдеться, оскільки українські позиції там залишаються, хоча й на них тиснуть загарбники.

Раніше, ввечері 27 листопада, російський диктатор у своєму новому виступі вчергове заявив, що Вовчанськ нібито "майже повністю" перебуває у руках окупантів, й знову згадав про буцімто успіх РФ у Куп'янську.