Разведка НАТО про ситуацию в Покровске и Мирнограде: захват не будет означать краха фронта

В Альянсе считают, что более 95% Покровска под российским контролем. Однако на запад есть линии обороны

Покровск (Фото: Назар Волошин)

Оценка разведки Североатлантического Альянса относительно ситуации в Покровске и Мирнограде Донецкой области говорит о сложной ситуации в городах, однако их возможная потеря не будет означать краха украинской обороны. Это следует из слов высокопоставленного чиновника Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

Чиновник отметил, что в течение последних нескольких недель войска РФ продолжают отдавать приоритет тому, чтобы закончить захват Покровска и Мирнограда, но добавил, что в последнее время их действия на этом направлении значительно замедлились. То же самое он сказал и о российских действиях в Купянске и Сумской области, но отметил ускорение темпов операций захватчиков в Запорожской и Днепропетровской областях.

По его словам, российские войска продолжают "интенсивные усилия" по захвату Покровска – бывшего ключевого логистического центра Украины по поддержке ее военных операций на Донбассе.

На город продолжает приходиться наибольшая доля ежедневных атак оккупантов, по сравнению с остальной линией фронта, а Украина стремится истощить российские ресурсы на столько, на сколько это возможно, пояснил топ-чиновник.

Вероятно, добавил он, Украина все еще сохраняет ограниченную способность проводить небольшие рейды в северной части города, поскольку она борется за то, чтобы РФ не получила полный контроль над городом, и задержит "российские усилия по консолидации там".

Высокопоставленный чиновник утверждал, что сейчас российские войска контролируют более 95% Покровска, а значительная его часть была разрушена российскими бомбардировками: в случае захвата населенного пункта оккупанты, вероятно, будут использовать его как плацдарм для атак на другие города Донецкой области.

Также, отметил он, в таком случае Покровск будет служить базой для проведения дальнейших операций российских БпЛА.

Относительно Мирнограда, топ-чиновник утверждал, что город, вероятно, "почти полностью" окружен: "Российские войска продолжают проникать в город и сбрасывать крупные боеприпасы на украинские позиции. Украинские войска, вероятно, все еще проводят оборонительные операции внутри города, а единственный коридор снабжения в Мирноград и Покровск на западе сейчас сильно нарушен, и украинские войска полагаются на сброс [поставок] с дронов, что становится все более сложным из-за неблагоприятных погодных условий".

Украина не подтверждала окружения Мирнограда. Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда, чтобы проводить поставки всего необходимого на украинские позиции.

В то же время чиновник подчеркнул: если захват Покровска и Мирнограда состоится, то это не будет означать неизбежного коллапса украинской обороны – это, по мнению НАТО, маловероятно в ближайшей перспективе.

"После провала российского наступления летом украинские силы построили новые оборонительные линии к западу от Покровска, в западной части Днепропетровской области и в других районах. Эти укрепленные линии позволяют украинским силам адекватно отступать и проводить активную оборонительную стратегию вдоль своих рубежей", – подытожил он.