У ЗСУ заперечили присутність росіян на околицях Гуляйполя і прокоментували резонансне відео
Інформація щодо присутності російських військових на околицях Гуляйполя у Запорізькій області не відповідає дійсності. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, бої дійсно тривають на підступах до цього населеного пункту. Проте Сили оборони блокують ворога, утримуючи позиції біля міста.
"Оперативна побудова створена так, що ворогу буде непросто зайти в цей населений пункт", – наголосив Волошин.
За його словами, останнім часом росіяни значно збільшили вогневий вплив на фронті, застосовуючи по два десятки КАБів по Гуляйполю і прилеглих населених пунктах. Також ворог проводить до десятка штурмових дій на позиції Сил оборони та продовжує спроби інфільтруватися в населений пункт, але без успіху.
За останній тиждень втрати росіян на цій ділянці фронту сягають близько тисячі солдатів.
Також Волошин прокоментував відео, що нібито виклав 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ, та інформацію про стабілізацію фронту поблизу Гуляйполя. OSINT-аналітики звернули увагу, що зелене листя на деревах не відповідає погоді в листопаді, а ландшафт може вказувати взагалі на інший напрямок фронту.
За словами військового, відео вже видалили з ресурсів Сил оборони півдня й додатково перевірять. Однак іншої інформації щодо цього він надати не зміг.
- 21 листопада в Силах оборони півдня спростували інформацію про оточення на Гуляйпільському напрямку, проте зазначили, що ситуація на ділянці фронту є напруженою.
- 24 листопада росіяни заявили про перекидання КНДРівців під Гуляйполе. В Україні заявили, що цим заявам немає підтвердження.
- 27 листопада Путін під час виступу з пропагандистськими заявами висловився про "ударні темпи" просування окупантів на Запорізькому напрямку й нібито можливий обвал фронту ЗСУ.
