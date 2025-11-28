У ЗСУ заперечили присутність росіян на околицях Гуляйполя і прокоментували резонансне відео

Сили оборони півдня видалили резонансне відео 33 ОШП – кадри можуть бути з іншого напрямку

ЗСУ (Ілюстративне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців)

Інформація щодо присутності російських військових на околицях Гуляйполя у Запорізькій області не відповідає дійсності. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, бої дійсно тривають на підступах до цього населеного пункту. Проте Сили оборони блокують ворога, утримуючи позиції біля міста.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

"Оперативна побудова створена так, що ворогу буде непросто зайти в цей населений пункт", – наголосив Волошин.

За його словами, останнім часом росіяни значно збільшили вогневий вплив на фронті, застосовуючи по два десятки КАБів по Гуляйполю і прилеглих населених пунктах. Також ворог проводить до десятка штурмових дій на позиції Сил оборони та продовжує спроби інфільтруватися в населений пункт, але без успіху.

За останній тиждень втрати росіян на цій ділянці фронту сягають близько тисячі солдатів.

Також Волошин прокоментував відео, що нібито виклав 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ, та інформацію про стабілізацію фронту поблизу Гуляйполя. OSINT-аналітики звернули увагу, що зелене листя на деревах не відповідає погоді в листопаді, а ландшафт може вказувати взагалі на інший напрямок фронту.

За словами військового, відео вже видалили з ресурсів Сил оборони півдня й додатково перевірять. Однак іншої інформації щодо цього він надати не зміг.