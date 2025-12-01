Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ в ноябре – Bloomberg

Рязанский НПЗ (Иллюстративное фото: Википедия)

В ноябре 2025 года Украина осуществила рекордное количество атак по стратегической нефтяной инфраструктуре в стране-агрессоре РФ на фоне того, как Соединенные Штаты пытаются быть посредником в мирных переговорах. Об этом свидетельствует подсчет агентства Bloomberg на основе публичных заявлений Киева и Москвы.

Так, за последний месяц осени украинские военные минимум 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов.

Этот самый высокий за все время показатель совпадает с четырьмя атаками по нефтяным терминалам на Черном море, а также взрывами на танкерах "теневого флота", которые перевозили нефть из РФ, отмечает медиа.

Во время ноябрьских атак украинские беспилотники неоднократно поражали несколько НПЗ в центральной части России вблизи Москвы, в Поволжье и на черноморском побережье, чтобы уменьшить доходы Кремля от энергоресурсов и его способность продолжать финансировать войну.

Инфографика: Bloomberg

По данным Bloomberg, за год до усиления атак эти НПЗ обеспечивали более 20% общего объема переработки нефти в России.

Профильная компания Kpler указывает, что удары привели к тому, что в ноябре объем переработки нефти в РФ составил около 5 млн баррелей в день, с "дальнейшими рисками снижения". Ранее Москва, как правило, перерабатывала от 5,3 до 5,5 млн баррелей в день в конце осени.

Из-за повторяющихся ударов по одним и тем же объектам растет неопределенность относительно того, смогут ли заводы безопасно возобновить работу даже после завершения ремонтных работ, что еще больше ухудшает перспективы переработки нефти [в России]", – отметили в Kpler.