У НАТО оцінили українські удари по об'єктах Росії

Україна завдає реальних стратегічних втрат Росії як ударами по нафтогазовій інфраструктурі, так і по об'єктах, критично важливих для війни, заявив топчиновник

Запуск української ракети "Нептун" (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У Північноатлантичному Альянсі відзначили вплив українських ударів по об'єктах країни-агресора РФ. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі, заявив високопоставлений чиновник Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

За його словами, Київ завдає реальних стратегічних втрат Росії, здійснюючи удари по нафтогазовій інфраструктурі в цілому, а також все більше зосереджуючись на об'єктах, що мають критичне значення для військових зусиль РФ в Україні.

Він нагадав, що нещодавно Україна завдала ударів по теплоелектростанції в Московській області, авіаційному об'єкту в Ростові та нафтовій інфраструктурі в Новоросійську.

"І хоча важко кількісно оцінити вплив ударів України на російську економіку, заплановані доходи Росії від енергоносіїв були значно нижчими, ніж очікувалося у 2025 році. Це також, ймовірно, пов'язано з низькими цінами на нафту, сильним рублем, дещо нижчим попитом на імпорт та забороною на експорт нафтопродуктів. Росія була змушена підвищити податки – що непропорційно вплинуло на домогосподарства з низьким рівнем доходів та цивільні сектори економіки – щоб пом'якшити зростаючий дефіцит", – розповів топчиновник Альянсу.

Він також зазначив, що в цілому не очікує "жодного серйозного прориву в оборонних лініях України" найближчими місяцями.

Високопосадовець додав, що збільшення обсягу військової допомоги для Києва може поліпшити динаміку на полі бою, особливо з огляду на те, що останнім часом країна зосередилась на ударах по паливних та логістичних вузлах всередині РФ.

На цьому ж брифінгу він повідомив, що Росія, можливо, буде здатна фінансувати війну проти України до 2027-го, але чим довше вона перебуває у стані військової економіки – тим гіршими будуть для неї наслідки після завершення бойових дій.