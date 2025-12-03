У Тамбовській області палає нафтобаза, у Воронезькій – пошкоджено резервуари з пальним

Атака на Тамбовську область РФ (Фото: Telegram / supernova_plus)

У ніч проти 3 грудня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударом була нафтобаза у Тамбовській області, а у Воронезькій – пошкоджено резервуари з пальним. Про це повідомили губернатори областей, а місцеві пабліки поширюють відео й фото.

Губернатор Тамбовської області Євген Первишов написав, що на нафтобазі сталося займання після "падіння уламків" БпЛА.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв традиційно для представників російської влади також визнав лише "уламки". Каже, в одному з районів внаслідок "падіння" нібито збитого БпЛА "незначних пошкоджень" зазнали кілька резервуарів із паливом, однак займання нібито не сталося.

Росавіація повідомляла, що в аеропортах Тамбова і Воронезької області вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. "План Килим" також вводили в аеропортах Орловської, Липецької, Волгоградської, Астраханської, Саратовської областей.

Міноборони РФ нарахувало 102 нібито збитих або перехоплених дронів за ніч. Над Воронезькою областю – чотири, а Тамбовської області у зведенні немає.

Більшість дронів "збили" над Бєлгородською (26), Брянською (22), Курською (21) та Ростовською (16) областями.