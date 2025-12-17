ВСУ взяли под контроль уже почти 90% Купянска – Сырский
Украинские военные благодаря активным поисково-ударным действиям отбросили россиян от Купянска и взяли под контроль почти 90% города. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время участия в формате онлайн в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".
Сырский рассказал об успешных действиях Сил обороны в Купянске и ситуации на фронте в целом – она остается "сложной".
Для ведения стратегической наступательной операции россияне нарастили группировку до численности около 710 000 человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступления, хотя существенных оперативных успехов не достигла, заверил Сырский.
Главком ВСУ также рассказал на "Рамштайне", что россияне уже более 17 месяцев пытаются захватить Покровск, однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.
В результате контрнаступательных действий ВСУ вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска.
- После заявлений россиян о якобы взятии Купянска "Хартия" 12 декабря объявила, что российская группировка в городе полностью окружена. Наземный доступ для армии РФ на Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город.
- В тот же день Зеленский посетил направление и сделал видео у стелы на въезде в Купянск.
- 15 декабря в ВСУ сообщили, что операция по возвращению контроля над Купянском и окружение россиян продолжается. Сейчас около 100 оккупантов остаются заблокированными в городе.
