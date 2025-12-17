ЗСУ взяли під контроль вже майже 90% Куп'янська – Сирський

Головком ЗСУ розповів на "Рамштайні" про російське угруповання військ в Україні чисельністью близько 710 000 осіб і про успіхи Сил оборони в Куп'янську

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Українські військові завдяки активним пошуково-ударним діям відкинули росіян від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% міста. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час участі у форматі онлайн у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Сирський розповів про успішні дії Сил оборони у Куп’янську і ситуації на фронті загалом – вона залишається "складною".

Для ведення стратегічної наступальної операції росіяни наростили угруповання до чисельності близько 710 000 осіб. Попри суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступу, хоча істотних оперативних успіхів не досягла, запевнив Сирський.

Головком ЗСУ також розповів на "Рамштайні", що росіяни вже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

В результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.