Українські "діпстрайки" завдали Росії збитків на $21,5 млрд із початку 2025-го – Сирський
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
У результаті українських далекобійних ударів по Росії прямі та непрямі втрати держави-агресора з початку 2025 року становлять загалом $21,5 млрд. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".
"Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури РФ засобами Deep Strike", – зазначив він.
ДОВІДКАDeep Strike – це військова стратегія завдання високоточних ударів по критично важливих об'єктах противника, розташованих далеко за лінією фронту. Метою таких атак є знищення логістики, штабів управління та складів боєприпасів.
Головком також розповів про ситуацію під Куп'янськом. Там українські військові відкинули росіян та взяли під контроль майже 90% міста.
- У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі РФ. За місяць українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.
- В грудні Україна також неодноразово атакувала російську інфраструктуру. У ніч проти 3 грудня під ударом була нафтобаза у Тамбовській області, а у Воронезькій – пошкоджено резервуари з пальним.
- 15 грудня Сили оборони уразили на території Росії Астраханський газопереробний завод. Там виникла масштабна пожежа.
- У ніч проти 17 грудня ЗСУ завдали ударів по нафтопереробній галузі росіян та військово-промисловому комплексу. Уражені заводи в Краснодарському краї та Ростовській області.
