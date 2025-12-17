Українські "діпстрайки" завдали Росії збитків на $21,5 млрд із початку 2025-го – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Фото: Facebook / Головнокомандувач ЗС України)

У результаті українських далекобійних ударів по Росії прямі та непрямі втрати держави-агресора з початку 2025 року становлять загалом $21,5 млрд. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

"Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури РФ засобами Deep Strike", – зазначив він.

ДОВІДКА Deep Strike – це військова стратегія завдання високоточних ударів по критично важливих об'єктах противника, розташованих далеко за лінією фронту. Метою таких атак є знищення логістики, штабів управління та складів боєприпасів.

Головком також розповів про ситуацію під Куп'янськом. Там українські військові відкинули росіян та взяли під контроль майже 90% міста.