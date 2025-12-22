Минулої ночі, з 20 на 21 грудня, на російському військовому аеродромі під містом Липецьк було уражено винищувачі Су-30 та Су-27. Про це повідомило Головне управління розвідки й показало відео.

Спецоперацію ГУР планували упродовж двох тижнів, а безпосередньо реалізував її представник руху опору. Внаслідок пожежі на аеродромі обидва військові літаки агресора виведені з ладу.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів із бортовими номерами "12" та "82, які Росія використовувала у війні проти України, може становити до $100 млн.

Для здійснення спецоперації вивчали маршрут патрулювання та графік зміни вартових, що дозволило непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром.

  • У ніч проти 18 грудня дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму. Знищено техніки на сотні мільйонів доларів.
  • У ніч проти 22 грудня у Краснодарському краї уражено два російські судна і газопровід внаслідок чергової нічної атаки безпілотників.
