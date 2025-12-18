Дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму. Знищено техніки на сотні мільйонів доларів – фото

Аеродром "Бельбек" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 18 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром росіян в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба СБУ й оприлюднила кадри влучань.

Уночі безпілотники СБУ успішно відпрацювали по компонентах російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі "Бельбек".

Унаслідок влучань було уражено:

→ два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного становить від $60 млн до $100 млн);

→ радіолокаційну станцію 92Н6, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (ціна для внутрішнього ринку становить $30 млн, експортна – $60 млн);

→ зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);

→ літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (ціна – від $30 млн до $50 млн залежно від комплектації та озброєння).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ