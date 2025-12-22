У Краснодарському краї дрони уразили російські причали, судна і газопровід

Росіяни заявили про удари безпілотників по суднах у Темрюкському районі, де розташоаний порт "Тамань"

"Тамань" (Фото: wikipedia.org)

У Краснодарському краї уражено два російські судна і газопровід внаслідок чергової нічної атаки безпілотників. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

За його даними, у селищі Волна Темрюкського району через удари БпЛА пошкодження отримали два причали та два судна.

На причалах пошкодження призвели до загорянь площею від 1000 до 1500 кв. м. Триває гасіння пожеж.

Усіх, хто перебував на борту, евакуйовано. Ані серед членів екіпажу, ані серед співробітників на березі постраждалих немає, запевняє оперштаб.

До цього, пізно ввечері 21 грудня, оперштаб повідомив, що "уламки" БпЛА пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна. Вогнем охопило близько 100 кв. м.

Міноборони РФ відзвітувало про шість нібито збитих або перехоплених БпЛА за ніч: три з них – над Краснодарським краєм. Ще два – над Чорним морем, один – над Брянською областю. Загалом від вечора 21 грудня – 41 БпЛА.

ДОВІДКА У селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю розташована частина великого морського порту "Тамань". Це ключовий логістичний вузол Краснодарського краю, що спеціалізується на перевалці експортних вантажів (нафта, газ, аміак, зерно, руда) і має термінали для великотоннажних суден.