У Краснодарському краї дрони уразили російські причали, судна і газопровід
"Тамань" (Фото: wikipedia.org)

У Краснодарському краї уражено два російські судна і газопровід внаслідок чергової нічної атаки безпілотників. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

За його даними, у селищі Волна Темрюкського району через удари БпЛА пошкодження отримали два причали та два судна.

Читайте також
До "повністю" українського дрона ще далеко: як Україна скорочує залежність від Китаю

На причалах пошкодження призвели до загорянь площею від 1000 до 1500 кв. м. Триває гасіння пожеж.

Усіх, хто перебував на борту, евакуйовано. Ані серед членів екіпажу, ані серед співробітників на березі постраждалих немає, запевняє оперштаб.

До цього, пізно ввечері 21 грудня, оперштаб повідомив, що "уламки" БпЛА пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна. Вогнем охопило близько 100 кв. м.

Міноборони РФ відзвітувало про шість нібито збитих або перехоплених БпЛА за ніч: три з них – над Краснодарським краєм. Ще два – над Чорним морем, один – над Брянською областю. Загалом від вечора 21 грудня – 41 БпЛА.

ДОВІДКА
У селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю розташована частина великого морського порту "Тамань". Це ключовий логістичний вузол Краснодарського краю, що спеціалізується на перевалці експортних вантажів (нафта, газ, аміак, зерно, руда) і має термінали для великотоннажних суден.
  • У ніч проти 18 грудня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого загорілося судно – танкер із нафтопродуктами.
  • 19 грудня стало відомо, що дрони СБУ уразили уже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі.
судноБПЛАкраснодарський крайудари по рф