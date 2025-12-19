CБУ уразила третю нафтову платформу росіян на Каспії – фото від джерела
Бійці Служби безпеки України уразили уже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві.

За його словами, ураження третьої за останні тижні нафтової платформи росіян на шельфі Каспію здійснили захисники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ за допомогою далекобійних дронів.

На цей раз удар прийшовся по буровій установці компанії "Лукойл" на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера), розповів співбесідник.

"Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи", - розповів він, навівши фото з дронів.

Фото: співрозмовець LIGA.net з СБУ
Раніше у грудні співрозмовник LIGA.net повідомляв, що дрони спецслужби СБУ уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі - через це на об'єктах зупинялись виробничі процеси.

«СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями», - підсумував співбесідник у відомстві.

Новина доповнюється...