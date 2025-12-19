СБУ вперше уразила дронами танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі – джерело
Служба безпеки України провела спецоперацію на відстані у понад 2000 км від території України – у нейтральних водах Середземного моря підрозділ "Альфа" уразив повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві.
За його словами, у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж і був пустим. Через це атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.
За даними СБУ, ворог використовував цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України.
"Тому з погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", – зазначив співрозмовник.
У результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
- 11 грудня Україна вперше зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі, повідомив співрозмовник LIGA.net.
- Наступного дня дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси було призупинено.
- 15 грудня дрони СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ на Каспії. Атака по родовищу імені Корчагіна пошкодила критично важливе обладнання об’єкта.
