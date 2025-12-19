СБУ впервые поразила дронами танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море – источник
Служба безопасности Украины провела спецоперацию на расстоянии более 2000 км от территории Украины – в нейтральных водах Средиземного моря подразделение "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
По его словам, в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз и был пустым. Поэтому атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.
По данным СБУ, враг использовал этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины.
"Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны – это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", – отметил собеседник.
В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
- 11 декабря Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море, сообщил собеседник LIGA.net.
- На следующий день дроны СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы были приостановлены.
- 15 декабря дроны СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам РФ на Каспии. Атака по месторождению имени Корчагина повредила критически важное оборудование объекта
