СБУ впервые поразила дронами танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море – источник

В момент поражения танкер был пустым, поэтому никакой угрозы для экологической ситуации не было

Танкер QENDIL(Фото: marinetraffic)

Служба безопасности Украины провела спецоперацию на расстоянии более 2000 км от территории Украины – в нейтральных водах Средиземного моря подразделение "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

По его словам, в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз и был пустым. Поэтому атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

По данным СБУ, враг использовал этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины.

"Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны – это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", – отметил собеседник.

В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.