В Краснодарском крае дроны поразили российские причалы, суда и газопровод

Россияне заявили об ударах беспилотников по судам в Темрюкском районе, где находится порт "Тамань"

"Тамань" (Фото: wikipedia.org)

В Краснодарском крае поражены два российских судна и газопровод в результате очередной ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в поселке Волна Темрюкского района из-за ударов БпЛА повреждения получили два причала и два судна.

На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1000 до 1500 кв. м. Продолжается тушение пожаров.

Все, кто находился на борту, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет, уверяет оперштаб.

До этого, поздно вечером 21 декабря, оперштаб сообщил, что "обломки" БпЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Огнем охватило около 100 кв.м.

Минобороны РФ утром 22 декабря отчиталось о шести якобы сбитых или перехваченных БпЛА: три из них – над Краснодарским краем. Еще два – над Черным морем, один – над Брянской областью.

СПРАВКА В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края находится часть крупного морского порта "Тамань". Это ключевой логистический узел Краснодарского края, специализирующийся на перевалке экспортных грузов (нефть, газ, аммиак, зерно, руда) и имеющий терминалы для крупнотоннажных судов.