В Краснодарском крае дроны поразили российские причалы, суда и газопровод
В Краснодарском крае поражены два российских судна и газопровод в результате очередной ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, в поселке Волна Темрюкского района из-за ударов БпЛА повреждения получили два причала и два судна.
На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1000 до 1500 кв. м. Продолжается тушение пожаров.
Все, кто находился на борту, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет, уверяет оперштаб.
До этого, поздно вечером 21 декабря, оперштаб сообщил, что "обломки" БпЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Огнем охватило около 100 кв.м.
Минобороны РФ утром 22 декабря отчиталось о шести якобы сбитых или перехваченных БпЛА: три из них – над Краснодарским краем. Еще два – над Черным морем, один – над Брянской областью.
- В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате чего загорелось судно – танкер с нефтепродуктами.
- 19 декабря стало известно, что дроны СБУ поразили уже третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море.
