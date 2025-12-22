Разведка поразила морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" – источник, фото

На территории терминала произошел масштабный пожар, также может быть повреждено по меньшей мере одно судно

Поражение (Фото: источник LIGA.net в ГУР)

Главное управление разведки в ночь на 22 декабря поразило ударными дронами морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

По его словам, в результате атаки были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура. На территории терминала возник масштабный пожар.

Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз" – один из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Собеседник подчеркнул, что военная разведка наращивает ударные санкции по энергетическому сектору России, который вовлечен в финансирование войны против Украины.

Перед этим оперативный штаб Краснодарского края заявлял о поражении двух российских судов и газопровода в результате ночной атаки.

Впоследствии Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил атаку. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1000 кв. м. и не менее, чем одного судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Поражение (Фото: источник ГУР)