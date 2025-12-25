Беспилотники всадили по российскому порту в Темрюке: горят резервуары с нефтепродуктами

Российский Краснодарский край снова под атакой дронов: прилетело по порту

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В порту Темрюка в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, произошло возгорание двух резервуаров, общая площадь пожара составляет около 2000 кв. м. В тушении задействовано 70 человек и 18 единиц техники.

Также оперштаб утверждает, что из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Николаевке Щербиновского района.

По данным Минобороны РФ, ночью россиянам якобы удалось сбить или перехватить 141 БпЛА: семь из них – над Краснодарским краем. Больше всего дронов (62) россияне насчитали над Брянской областью.