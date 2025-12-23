Росіяни понад добу гасили пожежу у порту після української атаки
Тамань (Фото: wikipedia.org)

У Росії понад добу гасили пожежу у морському порту Тамань у Краснодарському краї, куди поцілили українські безпілотники. Про це повідомило Головне управління Міністерства надзвичайних справ РФ Краснодарського краю.

Росіяни стверджують, що станом на 09:15 (08:15 за київським часом) 23 грудня у Темрюкському районі ліквідували загоряння у порту.

Оперативні служби нібито повністю загасили трубопровід із мазутом, а до цього, 22 грудня, ліквідували спалах на танкері та причалі.

Українські дрони уразили морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю Росії у ніч проти 22 грудня. За даними Генштабу Збройних Сил України, пошкоджено трубопровід, два причали і два судна. Пожежею було охоплено понад 1000 кв. м. Також горіло судно і виникло займання на території резервуарного парку.

  • 22 грудня ГУР повідомило, що в Липецьку уражені винищувачі росіян на $100 млн.
  • У ніч проти 23 грудня безпілотники атакували російський Ставропольський край. За даними ASTRA, під ударом був нафтохімічний завод "Ставролен". 
