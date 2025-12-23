У Росії атаковано нафтохімічний завод із групи "Лукойл": відео вибухів і пожежі
У ніч проти 23 грудня безпілотники атакували російський Ставропольський край. Місцевий губернатор Володимир Владимиров заявив про загоряння в промзоні, а за даними OSINT-аналізу російського ресурсу ASTRA, під ударом був нафтохімічний завод "Ставролен".
Міноборони РФ нарахувало за ніч 29 нібито збитих або перехоплених БпЛА над Росією, сім із них – над Ставропольським краєм.
Губернатор написав, що дрони "спробували" атакувати об'єкти в Будьонівську, працювала протиповітряна оборона. Постраждалих немає, житлові будинки та інфраструктура життєзабезпечення міста не пошкоджені, але "є загоряння на території промзони".
ASTRA проаналізувала одне з відео з місця, яке опублікував український канал Exilenova+, і дійшла висновку, що кадри знято з проспекту Менделєєва, приблизно за 3 км від пожежі. Згідно з аналізом ASTRA, удар припав на підприємство ТОВ "Ставролен" на вулиці Рози Люксембург, 1. Виникла пожежа.
- 22 грудня ГУР повідомило, що в Липецьку уражені винищувачі росіян на $100 млн.
- Також у ніч на 22 грудня українські безпілотники вразили морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю Росії.
Коментарі (0)