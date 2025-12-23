У Росії атаковано нафтохімічний завод із групи "Лукойл": відео вибухів і пожежі

Росіяни заявили про атаку на завод "Ставролен". Україна вже била по ньому минулого місяця

Фото: Telegram / exilenova_plus

У ніч проти 23 грудня безпілотники атакували російський Ставропольський край. Місцевий губернатор Володимир Владимиров заявив про загоряння в промзоні, а за даними OSINT-аналізу російського ресурсу ASTRA, під ударом був нафтохімічний завод "Ставролен".

Міноборони РФ нарахувало за ніч 29 нібито збитих або перехоплених БпЛА над Росією, сім із них – над Ставропольським краєм.

Губернатор написав, що дрони "спробували" атакувати об'єкти в Будьонівську, працювала протиповітряна оборона. Постраждалих немає, житлові будинки та інфраструктура життєзабезпечення міста не пошкоджені, але "є загоряння на території промзони".

ASTRA проаналізувала одне з відео з місця, яке опублікував український канал Exilenova+, і дійшла висновку, що кадри знято з проспекту Менделєєва, приблизно за 3 км від пожежі. Згідно з аналізом ASTRA, удар припав на підприємство ТОВ "Ставролен" на вулиці Рози Люксембург, 1. Виникла пожежа.

ДОВІДКА ТОВ "Ставролен" – підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості, розташоване в Будьонівську. Підприємство належить до групи "Лукойл". Це один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. Україна вже завдавала по ньому ТОВ "Ставролен" – підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості, розташоване в Будьонівську. Підприємство належить до групи "Лукойл". Це один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. Україна вже завдавала по ньому удару у листопаді 2025-го. За даними Генштабу, цей завод має повний цикл перероблення вуглеводневої сировини й випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини БпЛА.