В России атакован нефтехимический завод из группы "Лукойл": видео взрывов и пожара

Россияне заявили об атаке на завод "Ставролен". Украина уже била по нему в прошлом месяце

Фото: Telegram / exilenova_plus

В ночь на 23 декабря беспилотники атаковали российский Ставропольский край. Местный губернатор Владимир Владимиров заявил о возгорании в промзоне, а по данным OSINT-анализа российского ресурса ASTRA, под ударом был нефтехимический завод "Ставролен".

Минобороны РФ насчитало за ночь 29 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над Россией, семь из них – над Ставропольским краем.

Губернатор написал, что дроны "попытались" атаковать объекты в Буденновске, работала противовоздушная оборона. Пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены, но "есть возгорания на территории промзоны".

ASTRA проанализировала одно из видео с места, которое опубликовал украинский канал Exilenova+, и пришла к выводу, что кадры сняты с проспекта Менделеева, примерно в 3 км от пожара. Согласно анализу ASTRA, удар пришелся по предприятию ООО "Ставролен" на улице Розы Люксембург, 1. Возник пожар.

СПРАВКА ООО "Ставролен" – предприятие в сфере химической и нефтехимической промышленности, расположенное в Буденновске. Предприятие входит в группу "Лукойл". Это один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России. Украина уже наносила по нему ООО "Ставролен" – предприятие в сфере химической и нефтехимической промышленности, расположенное в Буденновске. Предприятие входит в группу "Лукойл". Это один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России. Украина уже наносила по нему удар в ноябре 2025-го. По данным Генштаба, этот завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части БпЛА.