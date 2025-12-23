В России атакован нефтехимический завод из группы "Лукойл": видео взрывов и пожара
В ночь на 23 декабря беспилотники атаковали российский Ставропольский край. Местный губернатор Владимир Владимиров заявил о возгорании в промзоне, а по данным OSINT-анализа российского ресурса ASTRA, под ударом был нефтехимический завод "Ставролен".
Минобороны РФ насчитало за ночь 29 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над Россией, семь из них – над Ставропольским краем.
Губернатор написал, что дроны "попытались" атаковать объекты в Буденновске, работала противовоздушная оборона. Пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены, но "есть возгорания на территории промзоны".
ASTRA проанализировала одно из видео с места, которое опубликовал украинский канал Exilenova+, и пришла к выводу, что кадры сняты с проспекта Менделеева, примерно в 3 км от пожара. Согласно анализу ASTRA, удар пришелся по предприятию ООО "Ставролен" на улице Розы Люксембург, 1. Возник пожар.
- 22 декабря ГУР сообщило, что в Липецке поражены истребители россиян на $100 млн.
- Также в ночь на 22 декабря украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края России.
