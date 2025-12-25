У Росії уражено морський порт і один із найбільших у світі газохімічних комплексів – джерело

Безпілотники СБУ у різдвяну ніч уразили порт Темрюк у Краснодарському краї та Оренбурзький газопереробний завод

Порт Темрюк (Фото: ресурс росіян)

У ніч проти 25 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській спецслужбі.

Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2000 кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це один із найбільших у світі газохімічних комплексів, який переробляє 37,5 млрд кубометрів газу на рік.

Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі у всьому світі, зафіксував пожежі на заводі.