У Росії уражено морський порт і один із найбільших у світі газохімічних комплексів – джерело
У ніч проти 25 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській спецслужбі.
Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2000 кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.
Дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це один із найбільших у світі газохімічних комплексів, який переробляє 37,5 млрд кубометрів газу на рік.
Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі у всьому світі, зафіксував пожежі на заводі.
- У ніч проти 22 грудня українські дрони уразили морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю. Пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Також горіло судно і виникло займання на території резервуарного парку. Пожежею було охоплено понад 1000 кв. м, її гасили понад добу.
