В РФ пожаловались на отключения света: взрывы слышали в Крыму, Курской области и Сызрани

В Курской области заявили об атаке на подстанции, а в Самарской области – на промышленный объект

Момент атаки по Крыму (скриншот видео ресурсов оккупантов)

В Курской области и временно оккупированном Крыму 22 ноября пожаловались на взрывы и атаку по энергоподстанциям. Часть абонентов осталась без света.

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, якобы атакована подстанция в микрорайоне Боровском в Рыльске. Из строя вышли две котельные, а без света остались около 3000 абонентов по состоянию на 08:00.

Пострадавших якобы нет, а восстановительные работы россияне планируют начать "в ближайшее время".

Во временно оккупированном Крыму также пожаловались на взрывы и якобы атаку по подстанции. Официально ставленники Кремля не комментировали удары на полуострове, но по данным телеграм-канала Supernova+, могла быть атакована подстанция в Красноперекопске и промзона АО "Бром".

Подстанция "ПС 220 кВ Красноперекопск" – один из ключевых магистральных узлов Крыма, ее главная задача – принимать и распределять электроэнергию по сети региона.

А глава Сызрани Самарской области Сергей Володченков заявил об атаке на промышленные предприятия города и якобы погибших и пострадавших. Под атакой мог оказаться Сызранский нефтеперерабатывающий завод.