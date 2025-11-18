ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России - Генштаб
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщил Генштаб.
Военные не раскрыли детали относительно даты применения и объектов, которые были поражены. Однако отметили, что применение АTACMS и других дальнобойных средств поражения, будет продолжаться.
В Генштабе подчеркнули, что атака является знаковым событием, которое подчеркивает "непоколебимую преданность Украины своей суверенности".
"Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину", - сказали в Генштабе.
- В ноябре 2024 года США позволили Украине применять ATACMS для ударов по России.
- После этого Путин обновил "ядерную доктрину" России. Она предусматривает якобы возможность применения ядерного оружия в случае запуска баллистических ракет, которые могут угрожать России.
- 17 апреля 2025 года у Байдена заявили, что у США было мало ракет ATACMS, поэтому их так поздно передали Украине.
- 15 июля The Washington Post сообщило, что Трамп размышлял дать Украине ракеты Tomahawk, но решил ограничиться ATACMS. Вероятно, летом Украина получила 18 таких ракет в пакете помощи.
