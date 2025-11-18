ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России - Генштаб
Ракета ATACMS (Фото: wikipedia)

Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщил Генштаб.

Военные не раскрыли детали относительно даты применения и объектов, которые были поражены. Однако отметили, что применение АTACMS и других дальнобойных средств поражения, будет продолжаться.

В Генштабе подчеркнули, что атака является знаковым событием, которое подчеркивает "непоколебимую преданность Украины своей суверенности".

"Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину", - сказали в Генштабе.

  • В ноябре 2024 года США позволили Украине применять ATACMS для ударов по России.
  • После этого Путин обновил "ядерную доктрину" России. Она предусматривает якобы возможность применения ядерного оружия в случае запуска баллистических ракет, которые могут угрожать России.
  • 17 апреля 2025 года у Байдена заявили, что у США было мало ракет ATACMS, поэтому их так поздно передали Украине.
  • 15 июля The Washington Post сообщило, что Трамп размышлял дать Украине ракеты Tomahawk, но решил ограничиться ATACMS. Вероятно, летом Украина получила 18 таких ракет в пакете помощи.
ATACMSвойнагенштабудары по РФ