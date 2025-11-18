ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России - Генштаб

Украина нанесла успешные точечные удары по вражеским объектам, применение ATACMS продолжится, говорят в Генштабе

Ракета ATACMS (Фото: wikipedia)

Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщил Генштаб.

Военные не раскрыли детали относительно даты применения и объектов, которые были поражены. Однако отметили, что применение АTACMS и других дальнобойных средств поражения, будет продолжаться.

В Генштабе подчеркнули, что атака является знаковым событием, которое подчеркивает "непоколебимую преданность Украины своей суверенности".

"Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину", - сказали в Генштабе.