ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії – Генштаб
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомив Генштаб.
Військові не розкрили деталі щодо дати застосування й об'єктів, які були уражені. Проте зазначили, що застосування ATACMS та інших далекобійних засобів ураження, триватиме.
У Генштабі підкреслили, що атака є знаковою подією, яка підкреслює "непохитну відданість України своїй суверенності".
"Попри постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо й системно захищати свою батьківщину", – сказали в Генштабі.
- У листопаді 2024 року США дозволили Україні застосовувати ATACMS для ударів по Росії.
- Після цього Путін оновив "ядерну доктрину" Росії. Вона передбачає нібито можливість застосування ядерної зброї в разі запуску балістичних ракет, що можуть загрожувати Росії.
- 17 квітня 2025 року у Байдена заявили, що у США було мало ракет ATACMS, тому їх так пізно передали Україні.
- 15 липня The Washington Post повідомило, що Трамп розмірковував дати Україні ракети Tomahawk, але вирішив обмежитися ATACMS. Імовірно, влітку Україна отримала 18 таких ракет у пакеті допомоги.
