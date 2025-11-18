ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії – Генштаб

Україна завдала успішних точкових ударів по ворожих об'єктах, застосування ATACMS продовжиться, кажуть у Генштабі

Ракета ATACMS (Фото: wikipedia)

Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомив Генштаб.

Військові не розкрили деталі щодо дати застосування й об'єктів, які були уражені. Проте зазначили, що застосування ATACMS та інших далекобійних засобів ураження, триватиме.

У Генштабі підкреслили, що атака є знаковою подією, яка підкреслює "непохитну відданість України своїй суверенності".

"Попри постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо й системно захищати свою батьківщину", – сказали в Генштабі.