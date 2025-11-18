ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії – Генштаб
Ракета ATACMS (Фото: wikipedia)

Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомив Генштаб.

Військові не розкрили деталі щодо дати застосування й об'єктів, які були уражені. Проте зазначили, що застосування ATACMS та інших далекобійних засобів ураження, триватиме.

У Генштабі підкреслили, що атака є знаковою подією, яка підкреслює "непохитну відданість України своїй суверенності".

"Попри постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо й системно захищати свою батьківщину", – сказали в Генштабі.

  • У листопаді 2024 року США дозволили Україні застосовувати ATACMS для ударів по Росії.
  • Після цього Путін оновив "ядерну доктрину" Росії. Вона передбачає нібито можливість застосування ядерної зброї в разі запуску балістичних ракет, що можуть загрожувати Росії.
  • 17 квітня 2025 року у Байдена заявили, що у США було мало ракет ATACMS, тому їх так пізно передали Україні.
  • 15 липня The Washington Post повідомило, що Трамп розмірковував дати Україні ракети Tomahawk, але вирішив обмежитися ATACMS. Імовірно, влітку Україна отримала 18 таких ракет у пакеті допомоги.
