"Их было недостаточно". У Байдена рассказали, почему так поздно передали ATACMS Украине

Джейк Салливан признал, что главной причиной, почему США не передавали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, был их дефицит

Джейк Салливан (Фото: ЕРА/Al Drago)

Администрации 46-го президента США Джо Байдена понадобилось два года для того, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за дефицита этого вооружения. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, выступая в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди.

"Вы упомянули в своем вопросе, что я заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил об ATACMS. Причина, по которой мы не передали их [Украине], прежде всего заключается в том, что министр обороны и военные сказали президенту, что у нас недостаточно ATACMS для базового сдерживания", – высказался он.

По словам Салливана, по этой причине американские военные рекомендовали Байдену, что лучше не передавать эти системы другим странам.

В то же время в течение двух лет Соединенные Штаты выработали достаточно ATACMS для того, чтобы передать часть Украине. Бывший чиновник администрации Байдена отметил, что в апреле-мае 2022 года вопрос эскалации с Россией был иным, чем в 2024 году.

"Мы многому научились за этот период и были готовы больше рисковать", – сказал Салливан, добавив, что понимание администрации Байдена базировалось на понимании допустимого уровня риска при поставке Украине необходимого, избегая эскалации.

"Мы предоставили Украине значительное количество этих систем. Идея о том, что они оказали существенное влияние на ход войны, не подтверждается доказательствами", – подытожил он.