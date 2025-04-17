Гендиректор Rheinmetall считает, что Украине нужны не Taurus, а больше артснарядов

По мнению Армина Паппергера, немецкие дальнобойные ракеты никак не помогут Украине в борьбе против российской агрессии. Другое дело – артснаряды

Армин Паппергер (Фото: ЕРА)

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus никак не повлияет на ход войны. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.

"Это ничего не меняет на войне, Taurus не может изменить ситуацию", – сказал он.

По мнению предпринимателя, Украина в первую очередь нуждается в артиллерийских снарядах: мол, только благодаря этому Силы обороны могут сдержать российские оккупационные войска.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей артиллерийских снарядов в Европе.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, глава ХДС/ХСС, заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками.

В то же время представители Социал-демократической партии Германии – политсилы Олафа Шольца – другого мнения. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус, который, вероятно, останется на этом посту при новом правительстве, не уверен, что следует поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.

Генсек СДПГ Маттиас Мирш предположил, что Мерц может отказаться от идеи передачи Украине Taurus, когда "будет полностью проинформирован" об этих ракетах.

В мае 2023 года немецкий парламентарий Маркус Фабер призвал правительство канцлера Шольца передать Украине ракеты Taurus.

Впоследствии ракеты попросила уже и Украина. В июне министр обороны Германии Писториус не согласился с этим запросом.

В июле к передаче Украине ракет призвали германские политики по коалиции власти и оппозиции.

В сентябре немецкий политик Штрак-Циммерман заявила, что передачу ракет блокирует только Шольц.

В октябре 2024 года Мерц поддержал передачу ракет Украине при условии отказа Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре. В ноябре он заявил, что передал бы ракеты и позволил бить ими вглубь России, если бы она в течение суток не выполнила ультиматум по поводу прекращения войны.