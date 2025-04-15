Посол заявил, что Украина и Германия уже обмениваются опытом использования дронов
Между Украиной и Германией уже проходит обмен опытом в сфере использования беспилотников. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью общественному вещателю RND.
Журналист отметил "особенно" большой опыт Украины в использовании БпЛА и спросил дипломата, возможно ли, учитывая приобретение Бундесвером дронов-камикадзе, чтобы украинцы могли обучать немецких солдат их использованию.
"Обмен опытом уже происходит", – сказал Макеев.
Также он заявил об открытости Украины к проведению учений по использованию БпЛА для немецкой армии, дипломат "вполне может себе это представить". Посол отметил, что ни один немецкий солдат не имеет такого опыта как украинцы.
- 17 февраля стало известно, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В нем были, в частности, 300 ударных БпЛА и 339 разведывательных беспилотников.
- 17 марта сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Среди прочего в нем были 80 разведывательных и гусеничных дронов.