Посол заявил, что Украина и Германия уже обмениваются опытом использования дронов

Алексей Макеев заявил, что Украина открыта для проведения учений по использованию дронов для немецкой армии

Алексей Макеев (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Между Украиной и Германией уже проходит обмен опытом в сфере использования беспилотников. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью общественному вещателю RND.

Журналист отметил "особенно" большой опыт Украины в использовании БпЛА и спросил дипломата, возможно ли, учитывая приобретение Бундесвером дронов-камикадзе, чтобы украинцы могли обучать немецких солдат их использованию.

"Обмен опытом уже происходит", – сказал Макеев.



Также он заявил об открытости Украины к проведению учений по использованию БпЛА для немецкой армии, дипломат "вполне может себе это представить". Посол отметил, что ни один немецкий солдат не имеет такого опыта как украинцы.