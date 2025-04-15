Посол заявив, що Україна та Німеччина вже обмінюються досвідом у використанні дронів

Олексій Макеєв заявив, що Україна відкрита до проведення навчань з використання дронів для німецької армії

Олексій Макеєв (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Між Україною та Німеччиною вже відбувається обмін досвідом у сфері використання безпілотників. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю суспільному мовнику RND.

Журналіст відзначив "особливо" великий досвід України у використанні БпЛА і запитав у дипломата, чи можливо з огляду на придбання Бундесвером дронів-камікадзе, щоб українці могли навчати німецьких солдатів їх використанню.

"Обмін досвідом вже відбувається", – сказав Макеєв.



Також він заявив про відкритість України до проведення навчання з використання БпЛА для німецької армії, дипломат "цілком може собі це уявити". Посол зазначив, що жоден німецький солдат не має такого досвіду, як українці.