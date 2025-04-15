Посол заявив, що Україна та Німеччина вже обмінюються досвідом у використанні дронів
Між Україною та Німеччиною вже відбувається обмін досвідом у сфері використання безпілотників. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю суспільному мовнику RND.
Журналіст відзначив "особливо" великий досвід України у використанні БпЛА і запитав у дипломата, чи можливо з огляду на придбання Бундесвером дронів-камікадзе, щоб українці могли навчати німецьких солдатів їх використанню.
"Обмін досвідом вже відбувається", – сказав Макеєв.
Також він заявив про відкритість України до проведення навчання з використання БпЛА для німецької армії, дипломат "цілком може собі це уявити". Посол зазначив, що жоден німецький солдат не має такого досвіду, як українці.
- 17 лютого стало відомо, що Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. В ньому були, зокрема, 300 ударних БпЛА та 339 розвідувальних безпілотників.
- 17 березня повідомлялось, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Серед іншого, в ньому були 80 розвідувальних та гусеничних дронів.