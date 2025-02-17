Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї

Україна отримала чотири САУ та тисячі артилерійських снарядів 155 мм

Gepard (Фото: Igor Tkachenko / EPA)

Уряд Німеччини у понеділок, 17 лютого, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Список наданої зброї опублікувала пресслужба німецького уряду.

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Повний список озброєння, наданого Німеччиною у межах нового пакета:

→ 56 броньованих машин MRAP;

→ боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

→ боєприпаси для БМП Marder;

→ боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard;

→ ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T;

→ чотири колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт спільно з Данією та Норвегією);

→ 50 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

→ 2000 артснарядів калібру 122 мм;

→ 300 ударних БпЛА HF-1;

→ 51 БпЛА VECTOR із запчастинами;

→ 245 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

→ 29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;

→ 14 безпілотників-розвідників HORNET XR;

→ дві машини для розмінування WISENT 1;

→ 16 мінних плугів;

→ вісім автомобілів для охорони кордону;

→ 645 лазерних далекомірів;

→ 74 000 патронів 44 мм;

→ 100 кулеметів MG5;

→ 2915 штурмових гвинтівок HK 416;

→ 900 штурмових гвинтівок MK 556;

→ 64 високоточних гвинтівки HLR 338 та 314 000 патронів;

→ 20 гвинтівок CR 308;

→ 73 штурмових гвинтівки AK-47;

→ патрони для вогнепальної зброї;

→ 27 800 вовняних ковдр;

→ 766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.

6 січня 2025 року німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони на додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.

13 лютого оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.