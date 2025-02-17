Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї
Gepard (Фото: Igor Tkachenko / EPA)

Уряд Німеччини у понеділок, 17 лютого, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Список наданої зброї опублікувала пресслужба німецького уряду.

Повний список озброєння, наданого Німеччиною у межах нового пакета:

56 броньованих машин MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard;

ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T;

чотири колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт спільно з Данією та Норвегією);

50 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

2000 артснарядів калібру 122 мм;

300 ударних БпЛА HF-1;

51 БпЛА VECTOR із запчастинами;

245 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;

14 безпілотників-розвідників HORNET XR;

дві машини для розмінування WISENT 1;

16 мінних плугів;

вісім автомобілів для охорони кордону;

645 лазерних далекомірів;

74 000 патронів 44 мм;

100 кулеметів MG5;

2915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівки HLR 338 та 314 000 патронів;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівки AK-47;

патрони для вогнепальної зброї;

27 800 вовняних ковдр;

766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.

  • 6 січня 2025 року німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони на додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.
  • 13 лютого оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.
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