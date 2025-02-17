Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї
Уряд Німеччини у понеділок, 17 лютого, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Список наданої зброї опублікувала пресслужба німецького уряду.
Повний список озброєння, наданого Німеччиною у межах нового пакета:
→ 56 броньованих машин MRAP;
→ боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
→ боєприпаси для БМП Marder;
→ боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard;
→ ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T;
→ чотири колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт спільно з Данією та Норвегією);
→ 50 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
→ 2000 артснарядів калібру 122 мм;
→ 300 ударних БпЛА HF-1;
→ 51 БпЛА VECTOR із запчастинами;
→ 245 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
→ 29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;
→ 14 безпілотників-розвідників HORNET XR;
→ дві машини для розмінування WISENT 1;
→ 16 мінних плугів;
→ вісім автомобілів для охорони кордону;
→ 645 лазерних далекомірів;
→ 74 000 патронів 44 мм;
→ 100 кулеметів MG5;
→ 2915 штурмових гвинтівок HK 416;
→ 900 штурмових гвинтівок MK 556;
→ 64 високоточних гвинтівки HLR 338 та 314 000 патронів;
→ 20 гвинтівок CR 308;
→ 73 штурмових гвинтівки AK-47;
→ патрони для вогнепальної зброї;
→ 27 800 вовняних ковдр;
→ 766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.
- 6 січня 2025 року німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони на додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.
- 13 лютого оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.