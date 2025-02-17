Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный перечень оружия

Украина получила четыре САУ и тысячи артиллерийских снарядов 155 мм

Gepard (Фото: Igor Tkachenko / EPA)

Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

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Полный список вооружения, предоставленного Германией в рамках нового пакета:

→ 56 бронированных машин MRAP;

→ боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

→ боеприпасы для БМП Marder;

→ боеприпасы к самоходным зенитным установкам Gepard;

→ ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;

→ четыре колесных самоходных гаубицы Zuzana 2 (проект совместно с Данией и Норвегией);

→ 50 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

→ 2000 артснарядов калибра 122 мм;

→ 300 ударных БпЛА HF-1;

→ 51 БпЛА VECTOR с запчастями;

→ 245 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

→ 29 беспилотников-разведчиков SONGBIRD;

→ 14 беспилотников-разведчиков HORNET XR;

→ две машины для разминирования WISENT 1;

→ 16 минных плугов;

→ восемь автомобилей для охраны границы;

→ 645 лазерных дальномеров;

→ 74 000 патронов 44 мм;

→ 100 пулеметов MG5;

→ 2915 штурмовых винтовок HK 416;

→ 900 штурмовых винтовок MK 556;

→ 64 высокоточных винтовки HLR 338 и 314 000 патронов;

→ 20 винтовок CR 308;

→ 73 штурмовых винтовки AK-47;

→ патроны для огнестрельного оружия;

→ 27 800 шерстяных одеял;

→ 766 спальных мешков и 37 200 турникетов.

6 января 2025 года немецкий концерн Rheinmetall получил заказы от Министерства обороны на дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.

13 февраля оборонная компания Helsing объявила, что произведет для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2.