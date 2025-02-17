Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный перечень оружия
Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба немецкого правительства.
Полный список вооружения, предоставленного Германией в рамках нового пакета:
→ 56 бронированных машин MRAP;
→ боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
→ боеприпасы для БМП Marder;
→ боеприпасы к самоходным зенитным установкам Gepard;
→ ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;
→ четыре колесных самоходных гаубицы Zuzana 2 (проект совместно с Данией и Норвегией);
→ 50 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
→ 2000 артснарядов калибра 122 мм;
→ 300 ударных БпЛА HF-1;
→ 51 БпЛА VECTOR с запчастями;
→ 245 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
→ 29 беспилотников-разведчиков SONGBIRD;
→ 14 беспилотников-разведчиков HORNET XR;
→ две машины для разминирования WISENT 1;
→ 16 минных плугов;
→ восемь автомобилей для охраны границы;
→ 645 лазерных дальномеров;
→ 74 000 патронов 44 мм;
→ 100 пулеметов MG5;
→ 2915 штурмовых винтовок HK 416;
→ 900 штурмовых винтовок MK 556;
→ 64 высокоточных винтовки HLR 338 и 314 000 патронов;
→ 20 винтовок CR 308;
→ 73 штурмовых винтовки AK-47;
→ патроны для огнестрельного оружия;
→ 27 800 шерстяных одеял;
→ 766 спальных мешков и 37 200 турникетов.
- 6 января 2025 года немецкий концерн Rheinmetall получил заказы от Министерства обороны на дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.
- 13 февраля оборонная компания Helsing объявила, что произведет для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2.