Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный перечень оружия
Gepard (Фото: Igor Tkachenko / EPA)

Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

Полный список вооружения, предоставленного Германией в рамках нового пакета:

56 бронированных машин MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для БМП Marder;

боеприпасы к самоходным зенитным установкам Gepard;

ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;

четыре колесных самоходных гаубицы Zuzana 2 (проект совместно с Данией и Норвегией);

50 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

2000 артснарядов калибра 122 мм;

300 ударных БпЛА HF-1;

51 БпЛА VECTOR с запчастями;

245 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

29 беспилотников-разведчиков SONGBIRD;

14 беспилотников-разведчиков HORNET XR;

две машины для разминирования WISENT 1;

16 минных плугов;

восемь автомобилей для охраны границы;

645 лазерных дальномеров;

74 000 патронов 44 мм;

100 пулеметов MG5;

2915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточных винтовки HLR 338 и 314 000 патронов;

20 винтовок CR 308;

73 штурмовых винтовки AK-47;

патроны для огнестрельного оружия;

27 800 шерстяных одеял;

766 спальных мешков и 37 200 турникетов.

  • 6 января 2025 года немецкий концерн Rheinmetall получил заказы от Министерства обороны на дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.
  • 13 февраля оборонная компания Helsing объявила, что произведет для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2.
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