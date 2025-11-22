У РФ поскаржилися на відключення світла: вибухи чули в Криму, Курській області та Сизрані
У Курській області та тимчасово окупованому Криму 22 листопада поскаржилися на вибухи й атаку по енергопідстанціях. Частина абонентів залишилася без світла.
За словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, було нібито атаковано підстанцію в мікрорайоні Боровському в Рильську. З ладу вийшли дві котельні, а без світла залишилися близько 3000 абонентів станом на 08:00.
Постраждалих нібито немає, а відновлювальні роботи росіяни планують розпочати "найближчим часом".
У тимчасово окупованому Криму також поскаржилися на вибухи й нібито атаку по підстанції. Офіційно ставленики Кремля не коментували ударів на півострові, але, за даними телеграм-каналу Supernova+, могла бути атакована підстанція в Красноперекопську і промзона АТ "Бром".
Підстанція "ПС 220 кВ Красноперекопськ" є одним із ключових магістральних вузлів Криму, її головне завдання – приймати і розподіляти електроенергію мережею регіону.
А голова Сизрані Самарської області Сергій Володченков заявив про атаку на промислові підприємства міста й нібито загиблих і постраждалих. Під атакою міг опинитися Сизранський нафтопереробний завод.
- 18 листопада ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії.
- 20 листопада Сили оборони вразили Рязанський та Ільський НПЗ, а також вдарили по солдатах РФ.
