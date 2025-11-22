У РФ поскаржилися на відключення світла: вибухи чули в Криму, Курській області та Сизрані

У Курській області заявили про атаку на підстанції, а в Самарській області – на промисловий об'єкт

Момент атаки по Криму (скриншот відео ресурсів окупантів)

У Курській області та тимчасово окупованому Криму 22 листопада поскаржилися на вибухи й атаку по енергопідстанціях. Частина абонентів залишилася без світла.

За словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, було нібито атаковано підстанцію в мікрорайоні Боровському в Рильську. З ладу вийшли дві котельні, а без світла залишилися близько 3000 абонентів станом на 08:00.

Постраждалих нібито немає, а відновлювальні роботи росіяни планують розпочати "найближчим часом".

У тимчасово окупованому Криму також поскаржилися на вибухи й нібито атаку по підстанції. Офіційно ставленики Кремля не коментували ударів на півострові, але, за даними телеграм-каналу Supernova+, могла бути атакована підстанція в Красноперекопську і промзона АТ "Бром".

Підстанція "ПС 220 кВ Красноперекопськ" є одним із ключових магістральних вузлів Криму, її головне завдання – приймати і розподіляти електроенергію мережею регіону.

А голова Сизрані Самарської області Сергій Володченков заявив про атаку на промислові підприємства міста й нібито загиблих і постраждалих. Під атакою міг опинитися Сизранський нафтопереробний завод.