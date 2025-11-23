Бійці Сил безпілотних систем атакували хімічний завод у Яни Капу (Красноперекопську) в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач цього роду війська Роберт (Мадяр) Бровді.

"Птахи [1 окремого Центру] СБС завітали на хімзавод "Бром", що працює на військово-промисловий комплекс окупанта", – написав він.

Також Мадяр розповів про знеструмлення низки об'єктів на окупованих територіях, що ночі 22 та 23 листопада "на хробачих болотах видалися гучними".

Військовий також зауважив, що підстанція у Красноперекопську є одним із ключових вузлів енергосистеми на окупованому півострові. Про можливу атаку по ній у соцмережах заявили напередодні.

Відстань від Красноперекопського бромного заводу до лінії фронту становить близько 100 кілометрів прямою: