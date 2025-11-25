Росію масовано атакували БпЛА, Симоньян скаржиться на удари по Краснодарському краю: відео

Новоросійськ (Фото: російські пабліки)

У ніч проти 25 листопада сотні безпілотників атакували Росію, зокрема під ударом були Таганрог і Краснодарський край. Про це повідомляють місцева влада, пабліки поширюють відео вибухів і загорянь.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав про "одну з найтриваліших і наймасованіших атак" з боку України.

Він заявив, що пошкоджено щонайменше 20 будинків у п'яти муніципалітетах і поранено шістьох людей. Виникла пожежа на даху багатоквартирного будинку в Туапсе.

У Новоросійську і Геленджику, за словами губернатора, "найскладніша ситуація". У Новоросійську, за попередніми даними, пошкоджено сім багатоквартирних і щонайменше сім приватних будинків. Постраждали чотири людини. У селі Кабардинка Геленджика пошкоджено кілька приватних будинків, одну людину госпіталізовано.

Водночас російський Telegram-канал ASTRA повідомляє, що в житловий будинок у Новоросійську, ймовірно, влучила російська ракета протиповітряної оборони. Багатоповерхівка розташована за 700 метрів від в/ч військ ППО, на території якої стоять системи С-400.

На атаку "рідного Краснодарського краю" поскаржилася кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, але все одно фантазує "взяти" Україну – "одну або удвох із Парижем".

У Таганрозі, за даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, загинули три людини. Він традиційно для російської влади написав тільки про наслідки для цивільних об'єктів, однак, за даними ASTRA, пожежа виникла в районі злітно-посадкової смуги поруч з авіабудівним підприємством ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації й ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії й Дальньої авіації російських ВПС.

За ніч Міноборони РФ нарахувало 249 нібито збитих або перехоплених дронів. Найбільше – 116 – над акваторією Чорного моря. 76 безпілотників країна-агресор нарахувала над Краснодарським краєм, а над Ростовською областю – 16.